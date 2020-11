Os vitorianos, que vêm de um apuramento sofrido na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ao vencerem o Arouca no desempate por grandes penalidades, ocupam o oitavo lugar da I Liga, com 10 pontos, sendo que no último jogo para o campeonato foram goleados em casa pelo líder Sporting (4-0).

Em caso de triunfo sobre o Tondela (20:30), 12.º colocado, com oito pontos, a formação comandada por João Henriques iguala, provisoriamente, os 13 pontos do FC Porto, que está no quarto lugar e que no sábado visita o Santa Clara.

A ronda que marca o regresso da principal competição nacional, após o interregno para jogos das seleções e da Taça de Portugal, abre em Paços de Ferreira, a partir das 19:00, onde o Famalicão, nono classificado, com nove pontos, tenta atingir o quinto lugar isolado, em caso de triunfo.

Depois de terem eliminado o Oriental na ‘prova rainha', os famalicenses vão jogar num reduto no qual perderam na época passada, perante um Paços de Ferreira que há pouco menos de um mês surpreendeu o campeão nacional, FC Porto.

Tal como o Tondela, os ‘castores' somam oito pontos e, tendo ainda um jogo em atraso, frente ao Moreirense, a ser realizado em 01 de dezembro, não deixarão de ambicionar a subida aos lugares europeus.

O Sporting entra em ação no sábado, ao receber o Moreirense, horas depois do jogo do FC Porto no reduto do Santa Clara, enquanto o Sporting de Braga, segundo colocado, em igualdade com o Benfica, recebe o Farense no domingo e os ‘encarnados’ fecham a ronda na segunda-feira, no estádio do Marítimo.

Programa da oitava jornada:

Sexta-feira, 27 nov:

Paços de Ferreira - Famalicão, 19:00

Tondela - Vitória de Guimarães, 20:30

Sábado, 28 nov:

Santa Clara - FC Porto, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Sporting - Moreirense, 20:30

Domingo, 29 nov:

Portimonense - Nacional, 15:00

Gil Vicente - Rio Ave, 15:00

Boavista - Belenenses SAD, 17:30

Sporting de Braga - Farense, 20:00

Segunda-feira, 30 nov:

Marítimo - Benfica, 19:00