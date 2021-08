Ian Foster vai permanecer no comando técnico da seleção neozelandesa de râguebi até ao campeonato do mundo de 2023, anunciaram hoje os 'All Blacks'.

Inicialmente, o antigo assistente de Steve Hansen e seu sucessor depois do terceiro lugar no Mundial de 2019 foi indicado para o cargo até ao fim de 2021, ano em que venceu todos os cinco jogos disputados, frente a Tonga, Ilhas Fiji e Austrália, estas últimas duas vezes cada. Hoje, a federação neozelandesa (NZR) deu conta da “muita satisfação” com o prolongamento do contrato de Foster, de 56 anos, que integra a equipa técnica dos ‘All Blacks’ desde 2012, prometendo empenho para assegurar a permanência dos seus assistentes John Plumtree, Brad Mooar, Scott McLeod e Greg Feek. “O Ian enfrentou momentos extraordinários desde que foi nomeado, com a incerteza da covid-19 e os vários desafios que lançou, para os quais demonstrou postura e liderança notáveis para lidar com eles”, segundo o presidente da NZR, Mark Robinson. A Nova Zelândia ocupa atualmente o segundo lugar do ‘ranking’ mundial, atrás da campeã do mundo África do Sul. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram