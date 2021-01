O veterano avançado sueco, de 39 anos, chegou aos 12 golos no campeonato italiano, em apenas oito jogos, o que lhe dá o segundo lugar na lista dos marcadores, só superado pelos 15 tentos do português Cristiano Ronaldo, da Juventus.

‘Zlatan’ esteve afastado quase dois meses da equipa por lesão, cumpriu cinco minutos na ronda anterior e hoje, de volta ao ‘onze’, mostrou que está mesmo de regresso, ao ser titular e jogar os 90 minutos.

Perante o 17.º classificado da tabela, o sueco marcou aos sete minutos, de grande penalidade, e de novo aos 52, a passe de Calábria, para o quinto ‘bis’ da prova e o sétimo jogo a marcar em outros tantos jogos como titular.

Na equipa do AC Milan, Diogo Dalot foi titular, na posição de lateral esquerdo, tendo cumprido os 90 minutos, enquanto o jovem avançado Rafael Leão ficou fora as escolhas de Stefano Pioli devido a castigo.

Cumpridas 18 jornadas da Serie A, o AC Milan manteve-se isolado na frente da tabela, agora com 43 pontos, mais três do que o vizinho Inter de Milão, segundo, que derrotou em casa a campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, por 2-0.

Em terceiro, está o Nápoles, de Mário Rui, com 34 pontos, em 17 jogos, os mesmos da Roma, do treinador português Paulo Fonseca, que perdeu ‘fora’ o dérbi da capital, ao ser derrotada pela Lazio por claros 3-0.

A campeã Juventus, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, segue apenas no quinto lugar, com 33 pontos, mas menos um jogo, a receção aos napolitanos.