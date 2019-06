As jovens Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia foram inesperadas protagonistas de sexta-feira com o bronze no equilíbrio e a prata no exercício dinâmico: hoje partem em terceiras para o ‘all around’ e podem voltar ao pódio.

Por seu lado, Telma Monteiro foi bronze na categoria de -57 kg — 13 pódios Europeus em outros tantos campeonatos — e o judo volta a ter hipóteses de êxito, com Anri Egutizde, em -81 kg, e Barbara Timo, em -70 kg.

João Costa, que foi prata em Baku2015 no tiro de pistola a 10 metros, espera repetir o pódio, preferencialmente com o primeiro lugar, o único que garante um lugar direto nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.