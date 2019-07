Encontrando-se no topo da lista de 2019 de ganhos no Instagram na categoria de desporto da HopperHQ, Cristiano Ronaldo chega a ganhar 975 mil dólares (aproximadamente 875 mil euros) por publicação.

Com quase 173 milhões de seguidores no Instagram, Ronaldo ficou confortavelmente à frente do segundo lugar, ocupado por Neymar. O atacante brasileiro, que joga no Paris Saint-Germain, consegue obter 722 mil dólares (aprox. 678 mil euros) por publicação. O pódio fica fechado com Lionel Messi, com o astro argentino do Barcelona a conseguir fazer 648 mil dólares (aprox. 582 mil euros) por publicação.

O desportista não futebolista a ficar mais bem posicionado na lista foi o ícone da NBA, LeBron James, em quinto lugar, com 272 mil dólares por publicação (aprox. 244 mil euros).

A lista dos maiores remunerados por publicação no Instagram é dominada por futebolistas, ocupando oito dos 10 lugares. Para além de LeBron James, o único atleta a quebrar este monopólio é o capitão da seleção nacional de cricket indiana, Virat Kohli, a ocupar o nono lugar com 196 mil dólares (aprox. 176 mil euros) por publicação.

As mulheres melhor posicionadas na lista são Ronda Rousey, antiga lutadora do Ultimate Fighting Championship e agora parte dos quadros da World Wrestling Entertainment, com perto de 68 mil dólares (aprox. 61 mil euros) por publicação. Rousey, em 15º lugar, ficou apenas um à frente da tenista veterana Serena Williams, que aufere 60,500 dólares (aprox. 54 mil euros) por publicação.