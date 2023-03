O adversário, que afastou o FC Porto nos oitavos-de-final, mete respeito, mas os encarnados já demonstraram todo o seu poderio na presente edição da liga milionária, afastando, na fase de grupos, a toda poderosa Juventus e ficando à frente do PSG, sem conhecer o sabor amargo da derrota até ao momento nesta competição.

Esta prova de força, aliás, também poderá colocar em sentido o Inter de Milão. Esta é, pelo menos, a opinião da antiga glória encarnada, Mats Magnusson, um dos que fazia parte da equipa que chegou à final, na temporada 1989/1990 - a última vez que as águias passaram dos quartos-de-final.

"Estão muito fortes, não vi muitos jogos no campeonato, mas tenho visto na Liga dos Campeões. Serei benfiquista para sempre e estou muito contente com o que têm feito. Final? Oxalá, não têm de ter medo de ninguém. A Europa tem respeito pelo Benfica", começou por dizer o dinamarquês ao Sapo24, considerando que a partir desta fase não pode haver grande favoritismo.

"Todas as equipas são muito fortes, tudo pode acontecer. Claro que alguns consideram que talvez o Benfica seja a menos favorita, mas isso pode ser bom para o Benfica. Eles que pensem assim, vejam o que o Sporting fez com o Arsenal. Tenho a certeza que será muito difícil derrotar o Benfica e estou a torcer por eles. Os melhores são estes, o Benfica está entre os melhores deste ano. Já eliminaram a Juventus e defrontaram outras grandes equipas, como o PSG. Se ainda estão aqui é porque têm uma equipa muito forte. Agora também é preciso ter sorte", salientou o dinamarquês, glória encarnada nas década de 80 e 90, que gostaria que a equipa de Roger Schmidt repetisse o que a sua equipa fez no final da década de 80.

"Jogar uma final é fantástico. Pode ser que consigam, estão a lutar por isso. Só desejo, se lá chegarem, que desta vez ganhem", salientou o ex-goleador.

Refira-se que este é o segundo ano consecutivo que o Benfica chega ao restrito lote das oitos melhores equipas do ano, no que a competições europeias diz respeito. No ano passado, refira-se, os encarnados só caíram aos pés do poderoso Liverpool, depois de uma derrota em Lisboa, por 1-3, e um empate a três bolas na deslocação a Anfield Road.

A última vez que o Benfica chegou às meias-finais da Liga dos Campeões foi, então, nos finais da década de 80, concretamente na temporada 1989/1990, tendo mesmo alcançado a final, perdida então para o AC Milan.

Os jogos da primeira-mão dos quartos-de-final estão marcados para os próximos dias 11 e 12 de abril, ao passo que a segunda-mão disputa-se na semana seguinte, a 18 e 19 de abril.

Caso o Benfica elimine o Inter de Milão, irá defrontar o vencedor do jogo entre AC Milan e Nápoles, nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Eis o sorteio:

Real Madrid - Chelsea

Inter de Milão- Benfica

Manchester City - Bayern Munique

AC Milan - Nápoles