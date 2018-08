O Inter derrotou hoje o Atlético de Madrid, por 1-0, no derradeiro jogo de torneio de pré-época International Champions Cup, no qual o Benfica também participou, e que chegou ao fim com o triunfo final do Tottenham.

O encontro – disputado no estádio Wanda Metropolitano e no qual estiveram os internacionais portugueses Gelson Martins, pelos ‘colchoneros’, e João Mário, ao serviço dos ‘nerazzurri’ — foi decidido à passagem dos 31 minutos por um belo golo do avançado argentino Lautaro Martínez.

Com este triunfo, a equipa italiana terminou a competição com sete pontos, tantos quantos o Borussia Dortmund e o Tottenham, mas os ingleses acabaram com uma melhor diferença de golos em relação aos dois concorrentes. Na classificação final, o Benfica quedou-se pelo 13.º lugar, enquanto o Barcelona fechou a tabela na 18.ª posição.

O desafio foi também o último dos dois conjuntos na pré-temporada. O conjunto espanhol abre oficialmente a época na quarta-feira, com a disputa da Supertaça Europeia frente ao Real Madrid, enquanto os transalpinos iniciam 2018/19 com a partida diante do Sassuolo, para a primeira jornada da Série A.