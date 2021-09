Na Europa desde 2018, Tomiyasu assinou pelos belgas do Saint-Truiden até convencer os dirigentes do Bolonha, que o contrataram em 2019/20, tendo-se afirmado no eixo defensivo ‘rossoblu’, nos quais totalizou 63 jogos nas duas temporadas na Liga italiana.

“O Takehiro é um defesa forte com boa experiência na Liga italiana e a nível internacional. É um defesa versátil com qualidades defensivas muito boas, habilidade técnica alta e compostura com a bola. Vai ser um membro importante do nosso plantel”, afirmou o treinador dos ‘gunners’, Mikel Arteta, ao sítio oficial do clube na Internet.

O novo camisola 18 do Arsenal conta com 23 internacionalizações pela seleção japonesa em 23 ocasiões, incluindo nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, nos quais participou em três partidas.

Ainda hoje, os londrinos anunciaram o empréstimo de Héctor Bellerín ao Bétis de William Carvalho e Rui Silva por uma temporada.