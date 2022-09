O Irão surpreendeu nesta sexta-feira ao derrotar o Uruguai por 1 a 0 em jogo amigável disputado na Áustria.

Ambas as equipas, classificadas para o Campeonato do Mundo de 2022, fizeram um jogo discreto e com poucas oportunidades de golo.

Embora os uruguaios tenham tido maior tempo de posse de bola durante toda a partida, e criado mais oportunidades de golo, foi o Irão que acabou por marcar através do avançado do FC Porto, Mehdi Taremi, após uma boa jogada coletiva da equipa.

O resultado faz cair a invencibilidade do técnico Diego Alonso no comando da 'Celeste', que desde janeiro vinha de cinco vitórias e um empate.

Na próxima terça-feira, o Uruguai enfrenta o Canadá e o Irão de Carlos Queiroz defronta o Senegal, antes do Mundial do Catar.

Os uruguaios estão no Grupo H do Campeonato do Mundo, junto a Portugal, Gana e Coreia do Sul, enquanto os iranianos vão defrontar a Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos, no Grupo B.