Nader, de 25 anos, conquistou a 31.ª medalha para Portugal na história dos Europeus ‘indoor’, e a segunda nesta edição nos Países Baixos, ao correr a distância em 3.37,10 minutos, atrás de Ingebrigtsen, campeão da Europa com 3.36,56, e do francês Azeddine Habz, segundo com 3.36,92.

Foi a segunda medalha portuguesa nos 1.500 metros no dia de hoje, depois da prata de Salomé Afonso na corrida feminina, e a sexta na distância em Europeus de pista coberta, depois de Rui Silva (1998, 2002, 2009) e Carla Sacramento (1996).