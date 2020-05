Portimonense-Gil Vicente fazem as honras da reabertura do campeonato com encontro agendado para o dia três de junho em Portimãos às 19h. No mesmo dia joga o FC Porto, SL Benfica e Sporting CP só vão a jogo no dia quatro. Veja aqui o calendário do regresso da Liga NOS.

HUGO DELGADO/LUSA