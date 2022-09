O veículo onde seguia o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, a sua mulher e dois dois seus filhos, foi alvo de um ataque por parte de alguns adeptos após a derrota de terça-feira, por 4-0, diante do Club Brugge, embate esse da Liga dos Campeões. Os estragos foram esta quarta-feira conhecidos, com o Porto Canal a divulgar os mesmos.

Nas imagens disponibilizadas pela estação televisiva, são visíveis alguns vidros estilhaçados, sendo que o Porto Canal dá ainda conta de outros estragos no carro do treinador dos azuis e brancos.