A cerimónia teve início às 19:00 na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia.

Na primeira jornada, a realizar-se no fim de semana de 20 de setembro, o Sporting vai receber o Gil Vicente, o Benfica vai a Famalicão e vai haver jogo grande entre o FC Porto e o SC Braga no Estádio do Dragão.

O primeiro clássico do ano decorre à 4ª jornada, no fim de semana de 18 de outubro, com o FC Porto a deslocar-se a Alvalade para jogar contra o Sporting.

O jogo grande seguinte ocorre apenas à 14ª jornada, com FC Porto a receber o Benfica no Dragão. No entanto, apenas duas jornadas depois, dá-se o dérbi de lisboa, com o Benfica a jogar contra o Sporting em Alvalade.

Na antevisão a este sorteio, já se sabia que a I Liga 2020/21 iria arrancar sem ‘clássicos’ nas três primeiras jornadas, de acordo com a lista de condicionantes para o sorteio das competições profissionais, divulgada na quinta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Com a intenção de “reforçar a proteção às equipas que disputam as competições europeias”, o organismo anunciou as condicionantes para o sorteio, uma das quais diz diretamente respeito aos cinco primeiros classificados da última edição da competição, que estarão envolvidos na Liga dos Campeões e Liga Europa: FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, Sporting e Rio Ave.

“As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com os cinco primeiros classificados da I Liga da época transata (1ª,2ª e 3ª jornadas)”, refere o comunicado da LPFP.

FC Porto, campeão em título, Benfica (segundo colocado em 2019/20) e Sporting (quarto) não poderiam medir forças nas primeiras três jornadas, uma vez que os ‘encarnados’ vão estar envolvidos, pelo menos, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, enquanto os ‘leões’ vão disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa e, eventualmente, o ‘play-off’.

Outra das condicionantes é que alguns pares de equipas não podem jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada, afetando isso “casais” como Benfica e Sporting, FC Porto e Boavista, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, Marítimo e Nacional, Gil Vicente e FC Famalicão e, por fim, Portimonense e SC Farense.

Sabia-se também que o Portimonense iria figurar no sorteio, já que, apesar de ter sido despromovido ao segundo escalão na última edição, foi reintegrado na I Liga . depois de na quinta-feira o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter confirmado o afastamento do Vitória de Setúbal da competição, por não preencher os requisitos necessários para a inscrição.

A edição 2020/21 da I Liga de futebol terá início no fim de semana de 20 de setembro, quase dois meses após a conclusão da última época, num período de paragem menor do que o habitual, e também mais tarde, devido à pandemia da covid-19. Por seu lado, a II Liga arranca em 13 de setembro.

‘Dragões’ Sérgio Conceição e Corona eleitos melhores treinador e jogador do ano