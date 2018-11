Os japoneses do Kashima Antlers sagraram-se hoje pela primeira vez campeões asiáticos, depois de empatarem sem golos com os iranianos do Persepolis, beneficiando da vitória (2-0) obtida no primeiro jogo desta final disputada em duas mãos.

Apesar de o Persepolis ter mostrado vontade de recuperar da desvantagem que trazia do Japão, nem a maior posse de bola (59%), nem os 17 remates (seis acertaram na baliza, mas o guarda-redes do conjunto japonês manteve as redes intactas), conseguiram inverter a situação. Há uma semana, o clube nipónico recebeu em casa o Persepolis e ganhou por 2-0 com golos dos brasileiros Leo Silva e Serginho, pelo que a igualdade a zero que hoje se registou no final dos 90 minutos do jogo disputado no Irão foi suficiente para os japoneses levantarem pela primeira vez a taça da Liga dos Campeões da Ásia. A equipa iraniana tinha afastado o Al Sadd, do Qatar, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, nas meias-finais, enquanto o Kashima tinha batido os coreanos do Suwon Bluewings.