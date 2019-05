O evento, que nas duas edições anteriores foi denominado Portugal Padel Masters e decorreu no Estádio Nacional, em Oeiras, vai transferir-se este ano para o concelho de Cascais, onde são esperados os melhores jogadores do mundo, como os líderes do ‘ranking’ mundial, os argentinos Maximiliano Sánchez e Sanyo Gutiérrez, o espanhol Paquito Navarro, o brasileiro Pablo Lima e, entre outros, o ex-número um do mundo, Fernando Belasteguín.

O Cascais Padel Masters, organizado pela SW19 e apresentado hoje no Casino Estoril, com a presença, entre outros, do jogador Paquito Navarro (3.º classificado do ‘ranking’ mundial) e de Sofia Araújo (número 2 nacional e 27.ª WPT), é ainda um dos únicos três eventos de categoria Masters disputado por homens e mulheres, a par do torneio de Marbelha e de Valladolid.

“É um sonho trazer um evento desta dimensão para Portugal. Destaco a importância desportiva deste torneio no circuito internacional, sendo que, dos seis torneios de categoria máxima, só há três com competição masculina e feminina e o Cascais Padel Masters é um deles”, destacou João Martins, CEO da SW19 e diretor da prova.

Nuno Piteira Lopes, vereador da Câmara Municipal de Cascais, não escondeu a satisfação por dar as boas-vindas à terceira edição do torneio que irá se estrear no Estoril.