Três etapas e três ‘dobradinhas’. Os dois corredores foram demolidores nas três últimas etapas, com Yates a vencer na quarta-feira e hoje, sendo secundado por Almeida, enquanto o luso triunfou na sexta-feira, logo à frente do seu companheiro de equipa, que lidera a geral destacado, com 31 segundos de avanço para o luso.

Na etapa de hoje, os dois corredores da Emirates chegaram isolados à meta, com Yates a ser creditado com o melhor tempo, cumprindo os 118,2 quilómetros em 3:05.41 horas, o mesmo tempo de Almeida, enquanto na geral o britânico tem um total de 19:45.17 horas, menos 31 segundos do que Almeida e 1.51 minutos de vantagem para o terceiro, o colombiano Egan Bernal (INEOS).

Os dois futuros ‘super gregários’ do esloveno Tadej Pogacar no próximo Tour estão cada vez mais próximos do triunfo, que vão confirmar no domingo, com a disputa do contrarrelógio da oitava e última etapa, uma ascensão 15,7 quilómetros entre a sede da União Ciclista Internacional e Aigle et Villars-sur-Ollon, que pode ainda ser decisiva entre os dois corredores, separados por apenas 31 segundos.