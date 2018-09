O antigo guarda-redes do futsal leonino falou ao SAPO 24 à saída de Alvalade, depois de exercer o seu direito de voto, e assumiu que a grande afluência é um "sinal de vitalidade".

Salientando a excelente organização do processo, João Benedito mostrou-se ainda bastante satisfeito com a grande afluência numas eleições em que "é importante que toda a gente venha votar e que hoje se decida aqui o futuro do Sporting".