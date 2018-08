O português João Domingues qualificou-se hoje para os quartos de final do torneio de ténis de Cordenons, da categoria ‘challenger’, ao vencer o eslovaco Andrej Martin, por 6-4, 3-6 e 6-1.

O tenista luso, 247.º do ‘ranking’ mundial, necessitou de duas horas e quatro minutos para derrotar Martin, terceiro cabeça de série e 160.º do mundo e que, no domingo, derrotou Pedro Sousa na final do 'challenger' de Liberec, na República Checa.

Domingues vai disputar um lugar nas meias-finais do torneio italiano frente ao vencedor do embate entre o italiano Andrea Basso, 351.º do mundo, e o francês Enzo Couacaud, 710.º.