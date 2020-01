Com João Félix a titular, o Atlético de Madrid não conseguiu marcar frente ao Leganés, que jogou o último minuto dos descontos com Jonathan Silva, ex-Sporting, na baliza, depois da expulsão do guarda-redes Cuellar, num encontro em que Kevin Rodrigues foi eleito o melhor em campo.

Três dias após a eliminação na Taça do Rei frente ao Cultural Leonesa (2-1, após prolongamento), o Atlético de Madrid voltou a marcar passo na luta pelos lugares cimeiros da liga espanhola.

Este foi mesmo o quatro encontro sem triunfos dos 'colchoneros', depois do empate com o Real Madrid (0-0), na Supertaça - perdeu no desempate por grandes penalidades -, e da derrota com o Eibar (2-0), para o campeonato.

Com este resultado, o Atlético de Madrid ficou na quarta posição, com 36 pontos, a sete do FC Barcelona e do Real Madrid (menos um jogo) e a dois do Sevilha.

O Leganés somou um ponto importante na luta pela manutenção, mas mantém-se no 19.º e antepenúltimo posto, a três pontos da 'linha de água'.