Atualmente no 278.º lugar do ranking mundial, Sousa foi batido pelo jovem lituano Vilius Gaubas, de 19 anos e 316.º do mundo, por 6-4 e 6-3, em uma hora e 33 minutos.

Aos 34 anos, e depois de várias lesões terem afetado os últimos anos da sua carreira, o vimaranense anunciou que ia retirar-se dos ‘courts’ no Estoril Open, que se disputa na próxima semana.

O melhor tenista português de sempre vai despedir-se como o único luso a conquistar títulos de singulares no circuito ATP, entre os quais o do único torneio do principal circuito disputado em Portugal.

Sousa tornou-se profissional em 2007 e, ao longo de 17 temporadas no circuito mundial de ténis, conquistou quatro títulos ATP (Kuala Lumpur em 2013, Valência em 2015, Estoril Open em 2018 e Pune em 2022) e alcançou o 28.º lugar no ranking ATP, em maio de 2016.

Igualmente em Girona, Gastão Elias, 313.º do mundo, ultrapassou a segunda e última ronda de qualificação, ao vencer o espanhol Nikolas Sanchéz Izquierdo, 285.º, por 6-4, 0-6 e 6-4, em duas horas e 15 minutos.

No quadro principal entrou diretamente Henrique Rocha, que vem do triunfo no challenger de Múrcia, igualmente em Espanha, além de Francisco Cabral no torneio de pares, no qual vai jogar com o britânico Henry Patten.