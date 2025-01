Para o veterano marchador de 48 anos do Sporting, o título consumou-se com 2:38.17 horas, a quarta melhor marca pessoal da carreira na distância, ficando pré-selecionado para o Campeonato das Nações de Marcha.

Vieira deixou Manuel Marques (Jardim da Serra) no segundo lugar, com 3:06.28 de marca, e Amaro Teixeira (Póvoa de Varzim) em terceiro, com 3:26.27.

“O primeiro objetivo era ser campeão nacional, o segundo era conseguir uma boa marca e somar pontos [para os Mundiais Tóquio2025], para poder estar na distância de 35 km. Lutei com todas as minhas forças para cumprir, ser campeão e amealhar pontos”, declarou o vencedor, citado pela Federação Portuguesa de Atletismo.

Segundo o próprio, ao lado da “grande proeza” de somar já um recorde de 71 títulos, está a vontade de “continuar no meio dos jovens a dar o exemplo”.

O favoritismo também valeu a Vitória Oliveira na corrida feminina, depois de a atleta do Benfica se ter isolado logo nos primeiros metros, e entre todos atrás apenas de João Vieira, para cortar a meta com 3:02.02 horas.

“Sinto que cumpri os serviços mínimos. O objetivo era terminar, ser campeã nacional e fazer a marca de referência [para o Campeonato da Europa de Nações]. Cumpri. Na primeira fase da prova senti-me bem, mas é normal, porque a minha preparação está apontada para os 20 quilómetros”, explicou.

No segundo lugar ficou Joana Pontes (Leiria Marcha), com 3:12.00.