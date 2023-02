Os jogadores formados no Benfica Campus valem 670 milhões de euros de acordo com um relatório semanal do CIES Football Observatory (Observatório Europeu de Futebol) que analisa os valores de transferência de mais de 30 mil jovens futebolistas (contratos com pelo menos três anos, entre os 15 e 21 anos de idade) ativos em mais de 75 ligas profissionais.

Segundo o documento, o SL Benfica lidera a tabela mundial, distribuindo esse montante (670 M€) por 104 jogadores, dos quais 151 milhões de euros dizem respeito a 20 futebolistas cujos direitos de transferência ainda são propriedade do clube da Luz.

O Sporting CP encerra o top 10. Os 97 craques formados em Alcochete “valem” 399 milhões de euros. Em relação aos jogadores cujos direitos ainda moram em Alvalade, o valor cifra-se nos 84 M€.

O FC Porto ocupa o 15.º lugar na hierarquia: 350 milhões de euros, sendo que os 71 jogadores formados no Olival, e dos quais os Dragões ainda detêm o “passe”, podem render 111 milhões de euros.

Chelsea e Barcelona completam o pódio dos valores estimados de transferências. O valor total estimado dos 78 formados na academia do clube londrino é € 630 milhões, enquanto 102 jogadores criados na La Massa é de € 581 milhões.

Se se considerar apenas os jogadores cujos direitos de transferência ainda pertencem ao seu clube de formação, o Chelsea (325 milhões de euros) lidera a tabela, seguido do Barça (280 milhões de euros) e do Manchester City (250 milhões de euros).