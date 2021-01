A cada época, a 'Caixinha' dos atletas do futebol profissional do FC Paços de Ferreira enche-se com a contribuição de todos - reunindo uma verba que é utilizada para o convívio do grupo, mas com uma parte reservada para fins sociais. Esta época, o destino do montante amealhado até ao momento teve um único fim.

Os atletas investiram mais de um milhar de euros, o total do montante amealhado até ao momento, em bens alimentares, com o intuito de os distribuir pelos mais necessitados do concelho de Paços de Ferreira.

No total, foram ajudadas 12 famílias, uma por cada divisão administrativa do concelho, e também a Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira.

"Com estas iniciativas, acabamos por dar mais valor às coisas que consideramos mais básicas e primárias. Por vezes não lhes damos tanta importância, porque em nossa casa temos tudo. Ao constatar outra realidade, vemos o quanto somos felizes e, por vezes, não o valorizamos", disse Marco Baixinho, citado pelo emblema pacense.

Durante a entrega dos bens, Baixinho fez questão de referir que os jogadores do emblema nortenho pretendem continuar atentos ao que se passa na sociedade e fazer a diferença sempre que seja possível.