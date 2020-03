Em comunicado, a UEFA informa que "na sequência da quarentena imposta a jogadores da Juventus e do Real Madrid, os seguintes jogos da Liga dos Campeões não terão lugar como agendado: Manchester City FC – Real Madrid CF a 17 de março, às 21h00 e Juventus – Olympique Lyonnais, 17 de março às 21h00".

"Mais decisões sobre os dois jogos serão comunicadas a seu tempo", adianta o comunicado.

Esta quinta-feira, em comunicado, o Real Madrid informou que um jogador da equipa principal de basquetebol teve resultado positivo para infeção por coronavírus.

Assim, a partir deste momento, a recomendação é de que tanto a equipa principal de basquetebol como a equipa principal de futebol se mantenham em quarentena, uma vez que as duas equipa partilham as instalações do clube na Cidade Real Madrid.

Os jogos que estavam previstos para hoje e amanhã, correspondentes à Euroliga de basquetebol e da La Liga de Futebol não se vão realizar.

Como resultado deste anúncio, a Liga Espanhola de Futebol vai ser suspensa temporariamente. De acordo com a La Liga (organismo que tutela a Liga Espanhola de Futebol) devido este caso confirmado e a "possíveis casos positivos noutros jogadores da liga", o organismo avançou com o "protocolo de atuação contra o Covid-19" neste tipo de situações.

Consequentemente, avança a LaLiga, as próximas duas jornadas da competição foram suspensas, sendo que esta decisão será "reavaliada depois de finalizadas a quarentenas decretadas pelos clubes afetados" e de outras possíveis situações.

Espanha é neste momento um dos países mais afetados pelo coronavírus a nível mundial, tendo 2277 casos positivos e 55 mortes.

Já na Juventus, Daniele Rugani, colega de Cristiano Ronaldo, testou positivo ao novo coronavírus, segundo comunicado do clube italiano.

De acordo com a Juventus, Daniele Rugani testou positivo ao Covid-19, encontrando-se, para já, assintomático.

O clube informa que "está a ativar todos procedimentos de isolamento requeridos por lei, incluindo a recolha de contactos daqueles que estiveram" com o jogador.

O central internacional italiano, de 25 anos, está a cumprir a quinta temporada consecutiva nos octocampeões de Itália, sendo que esta época participou apenas em sete partidas, quatro das quais neste ano civil, diante de Udinese, Roma, Brescia e SPAL.

O último jogo disputado por Rugani pela Juventus foi no dia 22 de fevereiro, frente ao SPAL 2013, atuando os 90 minutos. Contudo, foi suplente não utilizado na partida que opôs à sua equipa ao Lyon, em França, em jogo a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, no dia 26 do mês passado, assim como no jogo frente ao Inter de Milão, disputado em Turim, no passado domingo, dia 8 de março.

O clube transalpino já tinha referido, também através de uma nota oficial, que Cristiano Ronaldo se encontra na Madeira. "Cristiano Ronaldo não treinou e permanece na Madeira a aguardar desenvolvimentos relativos à atual situação de emergência de saúde”, pode ler-se no comunicado da ‘vecchia signora’.

Já esta quinta-feira, o Governo Regional da Madeira informou que o jogador português está "assintomático", assim como a sua família.

"Tanto o atleta como a sua família estão assintomáticos", indicou o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, vincando que a visita de Cristiano Ronaldo à mãe, hospitalizada vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), foi devidamente "controlada" pelo serviço regional de saúde e pelo próprio atleta, que se encontra na ilha desde 09 de março.

O Governo italiano decidiu, na segunda-feira, suspender de forma temporária o campeonato italiano de futebol, devido ao avanço significativo do Covid-19 em Itália, o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia, a seguir à China.

A decisão governamental, com efeitos imediatos, vai afetar, durante várias semanas, o campeonato italiano, que é liderado pela Juventus.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia. A OMS justificou a declaração com os "níveis alarmantes de propagação e de inação".

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, Portugal regista 78 casos positivos.

Até ao momento foram registados 637 casos suspeitos, 133 aguardam relatório laboratorial e há 4923 contactos em vigilância das autoridades de saúde.

Relativamente a casos importados, há 5 de Espanha, 10 de Itália, 3 da Suíça e 1 da Alemanha/Áustria.

Existem atualmente seis cadeias de transmissão ativas.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

Face ao aumento de casos em Portugal, foi decretada a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas e foi recomendada a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas. Veja a lista de locais e eventos encerrados aqui.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela Covid-19 em Itália, o país europeu onde o surto assumiu maiores proporções, tendo já provocado mais de 600 mortos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.