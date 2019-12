A notícia da morte do antigo médio foi avançada pela sua família, em comunicado divulgado pelo West Ham, clube que Martin Peters representou de 1959 a 1970, antes de vestir também as camisolas de Tottenham ou Norwich.

Na final do Mundial de 1966, Martin Peters marcou aos 78 minutos, com o jogo a terminar empatado 2-2 nos 90 minutos, mas, com a Inglaterra a garantir no prolongamento o título, com mais dois golos de Geoff Hurst, que já tinha marcado aos 18.

O médio foi também titular no jogo das meias-finais, em que Inglaterra eliminou Portugal por 2-1, com Boby Charlton a 'bisar' para os ingleses e Eusébio a marcar para a equipa das 'quinas'.