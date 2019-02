O futebolista brasileiro Jonas está de regresso aos convocados do Benfica, um mês depois de se ter lesionado no joelho, numa lista em que o treinador Bruno Lage fez regressar Vlachodimos, que cumpriu castigo.

Nas opções para a receção de domingo ao Nacional, na 21.ª jornada da I Liga, Jonas é a grande novidade, depois de o avançado ter disputado o último jogo em 02 de janeiro, no qual foi expulso em Portimão e o Benfica perdeu (2-0).

Foi também o último jogo do treinador Rui Vitória pelas ‘águias’, mas Jonas lesionou-se na semana seguinte e não pôde ser opção, com o treinador substituto Bruno Lage a apostar, com sucesso, na dupla formada por João Félix e Seferovic.

Recuperado, Jonas reentra nas opções, numa lista em que Bruno Lage fez sair o jovem Jota, que jogou hoje pela equipa B e tinha sido chamado na última convocatória, para o jogo da Taça em que o Benfica venceu o Sporting (2-1).

Em relação a esse jogo, saíram ainda Zlobin e Jardel, com o capitão ‘encarnado’ lesionado, com uma rotura muscular, e o guarda-redes Vlachodimos regressa, depois de cumprir castigo, e deverá ser titular.

Face à lesão de Jardel, é possível que o central Ferro, que entrou na quarta-feira aos 38 minutos, na vitória frente ao Sporting, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, faça dupla com Rúben Dias no eixo da defesa.

No domingo, o jogo entre Benfica, segundo classificado, e Nacional, 15.º, tem início marcado para as 17:30, no Estádio da Luz.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Odysseas.

- Defesas: Ferro, André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo.

- Médios: Krovinovic, Florentino Luís, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson, Rafa, Cervi e Salvio.

- Avançados: Seferovic, Jonas e João Félix