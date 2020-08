O britânico Jonathan Rea (Kawasaki) dominou hoje o segundo dia da prova do Mundial de Superbikes, que se disputou este fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve, e ascendeu à liderança do campeonato.

O piloto da Kawasaki, que já tinha vencido no sábado, ganhou hoje a corrida da superpole, primeiro, e a corrida principal, logo a seguir, conquistando a liderança do Mundial com quatro pontos de vantagem. Rea deixou o britânico Scott Redding (Ducati), anterior líder, na segunda posição, a 4,360 segundos, com o holandês Micahel Van der Mark (Yamaha) em terceiro, a 4,453. Com estes resultados, Rea tem agora 136 pontos, contra os 132 de Scott Redding. Na categoria Supersport, venceu o italiano Andrea Locatelli (Yamaha), que lidera o campeonato, com 125 pontos. Nas Supersport 300, ganhou o holandês Scott Derque (Kawasaki), numa prova em que o português Tomás Alonso (Kawasaki) foi 22.º entre 25 participantes.