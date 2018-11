O defesa Jonny Otto, que atua no Wolverhampton, sofreu uma lesão no joelho direito no encontro particular entre a Espanha e a Bósnia-Herzegovina e só regressará em 2019, anunciou esta segunda-feira a federação espanhola de futebol.

O atleta, que integra a equipa liderada por Nuno Espírito Santo e que conta com vários portugueses no plantel, sofreu uma rotura parcial do ligamento lateral interno do joelho direito, tendo saído lesionado aos 51 minutos no jogo que terminou com a vitória espanhola, por 1-0. O tempo de paragem pode situar-se entre as cinco e as seis semanas, o que significa que só poderá regressar aos relvados em 2019. Figura habitual nas escolhas do técnico português em Inglaterra, Jonny participou em 13 partidas e apontou um golo na presente temporada.