Na Marinha Grande, rodeado de praticantes de judo, equipados a rigor, de todas as idades, de crianças a veteranos, Jorge Fonseca considerou-se “muito feliz”.

“Para mim é mais fácil estar no tapete e treinar para ter resultados do que estar aqui, a içar uma bandeira ou a plantar umas árvores”, assumiu o judoca, mas disse sentir “grande honra por estar nesta escola a partilhar este momento com os miúdos”.

De acordo com o judoca, o título mundial conquistado em 30 de agosto, em Tóquio, foi um impulso importante para o crescimento da modalidade.

“Sinto que a minha conquista nos Mundiais de judo ajudou bastante o judo nacional, que está a evoluir bastante e também o judo escolar, que está também a ter um grande crescimento, com o aparecimento de muito mais praticantes”.

Jorge Fonseca não esquece, contudo, o histórico da modalidade, recordando Nuno Delgado e Telma Monteiro, “que sempre deram grandes alegrias a Portugal”.

“Antes de mim já existiam grande atletas”, mas “o mundial acrescentou muito mais” e a medalha conquistada “vai dar uma ajuda importante para o judo a crescer muito mais”.

“Ainda há muita margem para crescer. Portugal pode chegar muito mais longe no judo”, sublinhou.