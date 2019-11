"Este clube provou uma vez mais que é único. Disseram-me que eram quase quatro milhões nesta avenida… É um amor e uma paixão que contagia e eu já estou contagiado pelo Flamengo”, disse Jorge Jesus à CMTV no final do cortejo do Mengão que percorreu a avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro.

O técnico português que este sábado se tornou apenas no segundo treinador europeu a vencer a Taça Libertadores, reconheceu que os deuses estiveram consigo, oferecendo-lhe a ponta de sorte no final do encontro que permitiu a reviravolta no marcador diante do River Plate, algo que não aconteceu nas finais europeias ao serviço do SL Benfica em que saiu derrotado.

"Eles aqui não têm conhecimento do futebol europeu e de Portugal, achavam que era só mais um, mas eu não sou mais um. Provei que não era só mais um. [...] A dobradinha era um sonho que trazia na cabeça, é o melhor momento da minha carreira. Tenho um grande orgulho em ser português e isto é para os portugueses”, disse.

Assumindo que prefere ser campeão na quarta-feira, em casa, no Maracanã, Jesus afirmou que esta é uma altura para desfrutar da conquista "que é como a Champions na Europa" e que só depois pensará como a equipa vai lutar contra as consequências destes dias.

Sobre o futuro, a pergunta com que mais vezes é confrontado, o treinador português disse que a porta de Portugal "está cada vez mais fechada", assumindo que o seu grande objetivo é treinar um grande clube europeu e que irá lutar por isso.