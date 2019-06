“A motivação passa essencialmente porque tenho consciência de que vim para um país que adora futebol, um dos maiores clubes do Brasil, se não o maior, que é o Flamengo. Durante minha infância ouvi falar muito do Flamengo. É isso que me atrai e por isso que tomei esta decisão”, disse Jorge Jesus, citado pelo jornal Globoesporte.

O técnico português, que segundo o jornal, chegou acompanhado por um adjunto e pelo advogado Luís Miguel Henriques, deverá regressar a Portugal na quinta-feira, depois de assinar contrato de um ano com o clube, e de assitir a jogos com o Fluminense e CSA.

Jorge Jesus, que foi recebido por alguns adeptos, recebeu de Marcos Braz, representante do clube, uma camisola rubro-negra com o seu nome e número um nas costas.

O técnico português admitiu que as exigências que encontrará no Rio de Janeiro serão as mesmas que tinha quando orientou equipas em Portugal.

“Treinar o Benfica e o Sporting é o mesmo [que treinar o Flamengo]. Nessa comparação é igual. E as exigências são iguais: ganhar, ganhar e ganhar”, referiu.

Jorge Jesus, que estava sem treinar desde janeiro depois de deixar os árabes do Al Hilal, foi anunciado como novo treinador do Flamengo em 1 de junho.

Em Portugal, Jorge Jesus orientou equipas como o Sporting de Braga, Benfica e Sporting.