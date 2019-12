“O Klopp é um dos melhores treinadores do mundo. Sei que ele viu alguns jogos quando eu estava a treinar em Portugal, no Benfica e no Sporting. Consegue analisar essa particularidade. É uma afirmação que me deixa satisfeito, porque é um colega de profissão, que consegue dar mérito a quem criou alguma coisa nas bolas paradas. No Liverpool, ele também foi o criador de um 4x3x3 diferente, com muitas particularidades. Há treinadores que são criadores e há outros que copiam. Ele é um excelente treinador”, elogiou Jesus.

O médio Everton Ribeiro assegurou que as reviravoltas operadas pelo conjunto do Rio de Janeiro na final da Taça Libertadores, diante do River Plate (vitória por 2-1), e na meia-final do Mundial de clubes, com o Al-Hilal (triunfo por 3-1), trouxeram ensinamentos aos cariocas.

“Aprendemos que não podemos desistir, que sabemos do que somos capazes e o futebol que podemos apresentar, jogando os 90 minutos à nossa maneira. Sabemos que o Liverpool vai tentar anular as nossas jogadas e temos de saber ultrapassar essa situação”, disse.

O ‘capitão’ do Flamengo admitiu alguma “pressão e ansiedade normais” antes de uma final, embora ressalvando que o campeão brasileiro tem de “aproveitar este jogo”.

“Foi muito difícil chegar aqui, tivemos de conquistar um grande título para estar aqui. Temos de desfrutar desta grande partida e desta oportunidade. Queremos muito este título e vamos fazer o nosso melhor para levar esta taça para o Brasil”, salientou o médio ofensivo.

Flamengo e Liverpool disputam a final do Campeonato do Mundo de clubes, no sábado, a partir das 17:30 (hora de Lisboa), em Doha.