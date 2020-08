"Eu vim para ganhar. Estou habituado a ganhar. Mas vim para unir a nação benfiquista. Vim para o Benfica com a mesma crença que tinha no dia 19 de junho de 2009, quando fui apresentado pela primeira vez. Venho com a mesma vontade de ganhar, com a mesma convicção, estou determinado e com muita vontade de ganhar coisas importantes", frisou logo no início Jorge Jesus.

Depois, salientou que não assinou pelo Benfica "para me reformar". E explicou que lhe foi oferecido quatro anos de contrato, mas que não aceitou pois só queria "um". Foi então que Luís Filipe Vieira sugeriu que "tinha de ser pelo menos de dois". E, assim, chegaram a um acordo. No entanto, enfatizou que veio ganhar "menos dinheiro" do que auferia no Flamengo. Por isso, assinou com o Benfica porque acredita "no projeto".

"Vim para para o Benfica porque acredito nesta nação. [O clube] tem todas as condições para fazer do Benfica grande. Voltar ao prestígio internacional que o Benfica teve durante muitos anos. Voltarmos a ganhar. Quando eu sai daqui ganhámos todas as competições e todos os objetivos que nos propusemos a conquistar", afirmou Jorge Jesus, que explicou que "não é o Salvador".

"Não sou o salvador. Salvadores vamos ser todos nós. Cheguei de um grande clube, que se uniu à volta do seu treinador, da sua equipa e, por isso, é que ganhámos grandes títulos internacionais. Quero agradecer ao Flamengo, do fundo do coração, pela forma como me trataram, a amizade e amor que tiveram por mim. Agora, pensem: o Flamengo tem 50 milhões de adeptos. Para eu vir para o Benfica tinha de haver uma causa muito grande, que é voltar a ganhar", observou.

Contudo, guardou umas palavras ao Flamengo, clube que não se esqueceu durante a sua apresentação e sobre o qual se dirigiu várias vezes. "Perdoem-me se eu vou falar de onde cheguei", disse numa ocasião.

"Eu cheguei de um grande clube também. De um grande clube que se uniu à volta do seu treinador, da sua equipa e por isso é que ganhámos grandes títulos internacionais", disse, antes de agradecer ao clube brasileiro pela forma como o trataram durante a sua passagem pelo Brasileirão.

"Eu para vir para o Benfica teve que haver uma causa muito grande. Eu vim, estou cá. Para voltar a ganhar. Voltar a ganhar com este presidente, para voltar a ganhar com os benfiquistas, todos unidos. É esse o meu propósito para voltar ao Benfica", rematou.

A apresentação à comunicação social teve lugar no Benfica Campus, de pé e ao lado de uma exposição dos troféus conquistados pela primeira passagem do treinador português pelo clube encarnado. Presentes estiveram ex-jogadores como o ex-guarda-redes Júlio César ou Eliseu, mas também elementos do atual plantel como Pizzi ou Rúben Dias.

Antes de declarações de Jorge Jesus, todavia, passou um vídeo curto com os seus melhores momentos na Luz. E, antes mesmo do técnico tomar a palavra, o primeiro a falar à comunicação social foi Luís Filipe Vieira. O presidente desejou as felicidades a Jorge Jesus e pediu sucesso nas competições europeias. Depois, falou Rui Costa, que salientou que o treinador tem o apoio da estrutura para alcançar os títulos.

Imagem: ANTÒNIO COTRIM/LUSA créditos: © 2020 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

A simbiose entre formação e talento para "jogar o triplo"

Se a apresentação começou com uma curta declaração de Luís Filipe Vieira e Rui Costa, a que se seguiu a intervenção de Jorge Jesus, depois foi a vez dos jornalistas presentes fazerem questões. A primeira pergunta coube à BTV, que recordou a sua famosa declaração "vamos jogar o dobro" aquando da primeira passagem do técnico pela Luz. "Não vamos jogar o dobro, vamos jogar o triplo", disse Jorge Jesus, bem ao seu estilo.

Questionado sobre o "Ferrari" que deixou quando saiu em 2015, o treinador português indicou que foi um "adjetivo" que utilizou para evidenciar a qualidade que equipa do Benfica tinha na altura. E pediu para serem feitas questões sobre o presente e não do passado.

"Como costumamos dizer no futebol, passado é museu", disse, antes de apontar para os títulos que conquistou entre 2009/10 e 2014/15 e que estavam expostos à sua frente. "O que importa é o agora, o presente e o futuro", rematou, para terminar com futuras nuances que pudessem surgir por parte dos jornalistas.

Outro dos temas sobre o qual Jorge Jesus foi questionado foi o da formação. O técnico, sobre esse assunto em concreto, explicou que "todos os clubes, em Portugal, todos, têm de fazer uma aposta na formação".

"Não há nenhum [que não o faça]. Os clubes portugueses são clubes vendedores. E o Benfica nestes últimos anos tem sido um exemplo; há um jogador, que foi o João [Félix], que foi vendido por uma verba que poucos jogadores do mundo tiverem esse privilégio. E as equipas portuguesas como são vendedores têm de continuar a formar jogadores", começou por dizer.

"Se tu vendes os melhores jogadores portugueses como é que queres ter uma boa equipa? Não tens. Portanto, o Benfica vai voltar a uma política que teve comigo. Formação e à procura de novos jogadores sem ser em Portugal. Fazendo uma simbiose, uma união de qualidade", rematou, concluindo que foi esta a ideia que "nos levou vários êxitos e a vários conquistas".

O desafio que o convenceu a deixar o paraíso. "Só um clube e uma pessoa me podiam tirar do Brasil"

"Não foi fácil. Só um clube e uma pessoa é que me podiam tirar do Brasil. E o presidente [do Benfica] convenceu-me a voltar a Portugal. Eu gosto de desafios difíceis. No Benfica, com este historial, [um treinador] sabe que é difícil trabalhar nesta casa. Mas sabe que é um desafio motivador. É um desafio que tem uma capacidade estrutural para atingir os objetivos que a grandeza deste clube exige", disse.