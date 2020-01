O treinador explicou que “também começou a correr” para o balneário, sublinhando que os “últimos quatro elementos da invasão” vinham separados do grupo inicial e de cara destapada, entre os quais estava Fernando Mendes, um dos arguidos e antigo líder da claque Juventude Leonina, a quem Jorge Jesus pediu ajuda.

“Esses quatro, não sei porquê, vinham atrás. Encontro esses quatro indivíduos separados do grupo e peço ajuda. Ainda não tinha entrado no edifício da ala profissional e peço ajuda para ele tentar impedir que aquilo pudesse acontecer, mas ele diz ‘não posso fazer nada, não posso fazer nada’. Naquela altura, já estão quase todos na cabine. Quando entro na ala profissional, vejo muito fumo, muitos gritos. Não consigo chegar à cabine, sou agredido, tento reagir à agressão e tento ir atrás do agressor”, explicou o treinador.

No momento em que todos os elementos já estão a sair, Jorge Jesus diz que foi novamente agredido, desta vez na cara.

“Ele [agressor] dá-me um soco na cara, começo a sangrar do nariz, e ele começa a correr. O William, o Petrovic, viram-me a sangrar”, disse o técnico.

Jorge Jesus não viu o que se passou no balneário, acrescentando que o ataque demorou entre cinco e dez minutos.

“Foi entrar, bater, mandar tochas e sair”, declarou.

Após o ataque, quando entrou no balneário, viu um cenário de destruição.

“Parecia um filme de terror. No balneário, estava tudo virado ao contrário. Jogadores ‘super’ desequilibrados, a chorar, vi o Bas Dost a chorar, e todos os outros estavam sem saber muito bem o que tinha acontecido. Estavam revoltados, como eu estava. Aquilo estava tudo virado ao contrário. Os bancos, as marquesas, muitas coisas no chão”, descreveu Jorge Jesus.

“O Bas Dost estava mais abatido, a chorar. Disse: "mister, porque é que me fizeram isto?"”, acrescentou.