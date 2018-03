Sobre eventuais mazelas e lesões no plantel, apenas Rafael Leão é baixa certa para o desafio, devido a uma lesão sofrida ao serviço da seleção sub-21, juntando-se ao lesionado de longa data Daniel Podence. De resto, Jesus lembrou que Bas Dost, Rui Patrício e William Carvalho estão em dúvida, mas acredita que terá todos à disposição até sábado.

Num duelo de treinadores, Jesus foi desafiado a responder se teria receio de abrir um doce da Páscoa oferecido pelo técnico dos ‘arsenalistas’, Abel Ferreira.

"Estamos na Páscoa e a cor do doce não me interessa. Parto do principio que é de amizade e de um treinador que já foi meu jogador. O que estiver lá dentro não me importa nada, o que me importa é o gesto. Não vejo onde possa ter veneno", esclareceu.

Por fim, e sem esquecer o compromisso em Madrid, com o Atlético, na quinta-feira, para a Liga Europa, o treinador português assegurou que não pode “pensar em dois jogos ao mesmo tempo", prometendo "lançar os melhores jogadores em ambas as partidas".

“Em Madrid, é outra competição e será um jogo também muito importante para podermos passar. É a nossa ideia: passar às meias finais. Mas uma coisa de cada vez", revelou.

No sábado, o Sporting, terceiro classificado, com 65 pontos, desloca-se ao Municipal de Braga, pelas 20:30, para defrontar o Sporting de Braga, quarto, com 61, num encontro da 28.ª Jornada da I Liga.