O antigo banqueiro José Maria Ricciardi assumiu hoje a sua candidatura às eleições do Sporting, garantindo que tem uma equipa “coesa, forte e transversal” — que apresentará em breve — e que está nesta corrida “para ganhar”.

“Reuni uma equipa coesa, forte e transversal”, disse Ricciardi em entrevista à CMTV assumindo: “Decidi dar este passo para vencer. Não venho para fazer número”.

Ricciardi, que disse estar aberto a possíveis alianças, considera que nenhum dos outros candidatos, apesar dos seus méritos, reúne condições para ser presidente do Sporting, destacando o seu conhecimento na área empresarial, em específico na banca.

“Estive a observar e analisar o processo eleitoral no clube e cheguei à conclusão, com todo o respeito pelos candidatos, que nenhuma das candidaturas reúne as condições necessárias e suficientes para liderar o Sporting nesta fase difícil”, afirmou.

Além de José Maria Ricciardi , anunciaram candidaturas ao ato eleitoral, marcado para 8 de setembro, Bruno de Carvalho, Pedro Madeira Rodrigues, Carlos Vieira, Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Dias Ferreira, Zeferino Boal e João Benedito.

Questionado sobre se estão demasiadas pessoas na corrida, Ricciardi disse que tal é um sinal da vitalidade do clube, destacando que qualquer cidadão está no direito de se candidatar. Todavia, considera que Bruno de Carvalho e Carlos Vieira não são candidatos legítimos, uma vez que foram destituídos pelos sócios em Assembleia Geral.

Confrontado com o seu apoio a Bruno de Carvalho no passado, o agora candidato assume que esteve ao lado do ex-presidente enquanto considerou que este estava a fazer um bom trabalho, afastando-se quando viu que tal já não estava a ter lugar. “Ele não me enganou a mim. Enganou-se a si e ao Sporting”, disse.

Deixando uma palavra de apreço sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Comissão de Gestão e por Sousa Cintra, Ricciardi elogiou Peseiro, técnico que veio substituir Jorge Jesus no comando da equipa principal de futebol. “Para mim, agora o melhor treinador do mundo chama-se José Peseiro”, disse. Questionado sobre a possibilidade de Sousa Cintra vir a integrar a sua equipa, não descartou a hipótese, aproveitando mais uma vez para elogiar o seu papel neste momento sensível do clube.