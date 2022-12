“O Futebol Clube de Paços de Ferreira comunica que, durante a tarde de hoje, se realizou uma reunião entre a sua direção e equipa técnica liderada pelo mister José Mota, onde foi debatida a atual situação da equipa profissional. Após a mesma, as partes entenderam de forma totalmente consensual terminar a ligação contratual que as unia”, refere o clube em comunicado.

Nos sete jogos disputados neste regresso ao clube, entre I Liga e Taça da Liga, José Mota registou cinco derrotas e dois empates, com o Paços de Ferreira a ocupar o último lugar no campeonato, com apenas dois pontos.

O Paços de Ferreira agradeceu ainda o trabalho efetuado pelo técnico, que chegou ao clube em outubro para substituir no cargo César Peixoto.