José Peseiro será o novo treinador dos leões, avança a imprensa nacional. A contratação, todavia, só deverá ser oficializada segunda-feira.

O jornal O Jogo avançou este sábado que José Peseiro está de regresso aos leões, num contrato que, segundo o Correio da Manhã, será de um ano, com mais um de opção.

O jornal Record, todavia, refere que o técnico está "na mira de Sousa Cintra, mas ainda nada está concretizado".

A confirmar-se — tudo indica que será apresentado na segunda-feira — isto representa um regresso do técnico a um clube que comandou entre 2004 e 2006, tendo conduzido os leões à final da Taça UEFA na temporada 2004/05. O Sporting capitulou à data diante do CSKA de Moscovo.

Com 58 anos, Peseiro esteve mais recentemente no Vitória de Guimarães, tendo passado por clubes como Braga, FC Porto, Sporting, Nacional, Al-Hilal e Panathinaikos, tendo sido também selecionador da Arábia Saudita e adjunto que Carlos Queiroz no Real Madrid.