A 14.ª do ranking mundial da categoria, de 32 anos, saiu derrotada ao fim de quatro combates, não conseguindo levar a melhor no duelo das meias-finais diante da quarta mundial e principal favorita, com um waza-ari após mais de sete minutos de combate.

Bárbara Timo tinha conquistado a medalha de ouro na derradeira edição do Grand Prix de Portugal e, a partir das 17:00, lutará pelo bronze no Pavilhão Multiusos de Odivelas contra a húngara Szofi Ozbas.

Isenta na primeira ronda, a judoca portuguesa ‘despachou’ a segunda ronda, perante a indiana Himanshi Tokas (163.ª), com um ippon em apenas 13 segundos de combate, rumando os oitavos de final da prova, com a sul-coreana Jisu Kim (32.ª da hierarquia).

Nesse combate, Bárbara Timo levou a melhor através de dois waza-ari, sendo que, nos quartos de final, encontrou a israelita Inbal Shemesh (12.ª), que acabou por acumular castigos, oferecendo o apuramento à atleta que representa o Benfica.