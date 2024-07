A olímpica lusa, sétima do mundo e cabeça de série, caiu de forma inesperada diante da antepenúltima judoca entre as 31 inscritas na categoria mais leve do judo feminino, e depois de na primeira ronda ter afastado a alemã Katharina Menz (25.ª).

Catarina Costa perdeu o segundo combate já no ‘golden score’, ao sofrer um ippon aos 1.22 minutos do prolongamento (05.22 no total do combate).