Catarina Costa, sétima cabeça de série e oitava do ‘ranking’ mundial, resolveu o combate por waza-ari, pontuação alcançada a 1.57 minutos do final, diante de uma adversária que é 34.ª do mundo e garantiu o apuramento através da quota continental asiática.

Na segunda ronda, a judoca portuguesa, de 24 anos, que está colocada na ‘poule’ C, vai defrontar a vencedora do combate entre a cazaque Otgontsetseg Galbadrakh (14.ª) e a chinesa Yanan Li (22.ª).