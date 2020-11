No dia destinado às categorias mais leves, a seleção portuguesa teve 11 dos 16 judocas inscritos nos Europeus em ação, mas foram quase todos derrotados nos combates iniciais, a maioria a efetuar apenas um combate em Porec.

Teresa Santos disputou cinco combates, com vitória em três, e derrotas no apuramento para as meias-finais, com a espanhola Nina Estefania Linne, por ippon, e já na luta pelo bronze, ao perder com a francesa Anais Mosdier, já no prolongamento, também por ‘ippon’

Nuno Bento e Felipe Cruz (-60 kg), André Cravo e Diogo André (-66 kg), António Tetino (-73 kg), Raquel Brito (-48 kg), Beatriz Barata (-57 kg), e Andreia Loureiro e Alice Pereira (-63 kg) perderam logo na estreia, e Jorge Fernando (-73 kg) ao segundo combate.

Na terça-feira, estará em competição Joana Crisóstomo (-70 kg), que, à semelhança de Raquel Brito (bronze), subiu na última semana ao pódio dos Europeus de juniores, também em Porec, onde conquistou a medalha de prata.

Além de Joana Crisóstomo, competem também Beatriz Moreira (-78 kg), Manuel Rodrigues e Francisco Costa (-81 kg), e Diogo Brites (-100 kg).

Os Europeus em Porec, primeiro de juniores e, depois, de sub-23, antecedem a prova de seniores, que se realiza entre 19 de 21 de novembro em Praga, depois de estarem inicialmente marcados para maio e terem sido adiados devido à pandemia da covid-19.