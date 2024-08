O julgamento do caso sobre as supostas 115 infrações do Manchester City às regras financeiras da Premier League pode ser antecipado para o mês que vem, segundo o jornal The Times, citado pela AFP.

A publicação informou, na passada segunda-feira, que o início das audiências previstas para novembro, antes de uma comissão independente, que poderia durar dez semanas, pode dar-se em meados ou no final de setembro, com probabilidade de veredito final no início de 2025.

Até agora, nem a Premier League nem o clube fizeram comentários sobre o tema.

De acordo com o The Times, o resultado de uma ação legal que o City abriu contra as regras da Premier League relativas às transações entre partes relacionadas, designadas para regular como é o que os clubes recebem patrocínios e receitas através de negócios vinculados aos seus proprietários, sairá nos próximos 15 dias.

Ainda segundo o jornal, tal permitiria antecipar a audiência pelas 115 acusações, todas elas negadas pelo City.

O clube, propriedade de Abu Dhabi, é acusado de não ter cumprido as regras financeiras entre 2009 e 2023.

Não se sabe ao certo que tipo de sanções podem ser aplicadas ao City, que na temporada passada conquistou o quarto título consecutivo do campeonato inglês. A perda de pontos ou até mesmo a descida na liga foram consideradas como possibilidades.