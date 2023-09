Draxler, de 29 anos e campeão mundial com a Alemanha em 2014, chegou ao PSG em janeiro de 2017 vindo dos alemães do Wolfsburgo em troca de 40 milhões de euros, tendo conquistado 12 troféus ao serviço do emblema gaulês: quatro ligas, quatro taças, três taças da liga e uma supertaça.

Draxler jogou 12 vezes pela seleção germânica, embora não seja convocado desde 2017, e ruma agora à Liga do Qatar, numa transferência cujos valores não foram divulgados, com os media franceses a apontarem para uma verba de nove milhões de euros.

O PSG, de propriedade do fundo soberano do Qatar, já tinha anunciado na semana passada a transferência do médio internacional italiano Marco Verratti para outro clube qatari, o Al Arabi, após 11 temporadas em Paris.