“Há quem diga que somos favoritos, porque somámos mais pontos na Liga inglesa, mas os jogos entre as duas equipas foram sempre equilibrados. Eu acredito que a vantagem está do nosso lado, Pochettino [treinador do Tottenham] dirá que a vantagem está do lado deles”, assumiu.

Klopp elogiou o trabalho do seu colega do Tottenham, considerando que a equipa de Londres deu “um salto de qualidade” desde a chegada do técnico argentino, e disse que tem “muito respeito” pelo seu trabalho, que tem sido “fabuloso” nestes últimos anos.

Em relação à final, o técnico alemão informou que Firmino está apto para jogar, mas não garantiu que seja titular: “Ele jogar de início é outra coisa, mas está pronto para jogar e em boa forma, como qualquer outro. Espero que nada lhe tenha acontecido desde que aterrou em Madrid”.

O avançado brasileiro está há um mês sem jogar devido a uma lesão muscular que o privou de alinhar na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões frente ao FC Barcelona.

O Liverpool e o Tottenham disputam a final da Liga dos Campeões Europeus no próximo sábado, a partir das 20:00, no estadio Wanda Metropolitano, em Madrid.