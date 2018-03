A Juventus cedeu hoje um nulo em casa do SPAL, em jogo da 29.ª jornada da Liga italiana de futebol, e o Nápoles, que recebe no domingo o Génova, pode reduzir a distância para dois pontos para o líder.

A equipa de Turim foi impotente para ultrapassar o compacto ‘bloco baixo’ do SPAL, com um futebol lento, previsível e sem criatividade ou mudanças de velocidade que abalassem a organização defensiva do adversário.

Este empate da ‘vecchia signora’ pode ser aproveitado pelo Nápoles, caso vença no domingo o Génova no San Paolo, para ficar a escassos dois pontos do atual campeão, o que fará reacender a luta pelo título.

O Spal é que conquistou um precioso ponto, que lhe permite manter-se em 17.º lugar, o primeiro acima da ‘linha de água’, com 25 pontos, mais um do que o Crotone, que é 18.º.

Em outro jogo hoje realizado da 29.ª jornada, o Sassuolo surpreendeu a Udinese em casa desta ao vencer por 2-1, afastando-se da zona de despromoção, subindo ao 14º lugar, com 27 pontos.

Um autogolo do lateral esquerdo iraquiano Ali Adnan, da equipa de Udine, colocou o Sassuolo em vantagem à beira do intervalo, aos 42 minutos, mas dois minutos volvidos, aos 44, o médio costa-marfinense da Udinese restabeleceu o empate, após assistência de Adnan, que assim se redimiu do autogolo.

O golo decisivo aconteceu aos 74 minutos, quando o médio Stefano Sensi deu a vitória ao Sassuolo.