A nova Juventus de Andrea Pirlo estreou-se este domingo na Serie A da melhor maneira possível com uma vitória contundente sobre a Sampdoria. A equipa da casa abriu o marcador cedo, logo aos 13 minutos, por intermédio de Dejan Kulusevski, uma das caras novas da equipa, que rematou forte fora de área após uma bola que sobrou de uma jogada inconsequente de Cristiano Ronaldo.

Na segunda metade do encontro, após a conversão de um canto, Bonucci não se fez rogado e atirou para o fundo da baliza adversária uma bola perdida. Já no final do encontro, foi a vez de Ronaldo fazer o gosto ao pé e fechar o marcador do encontro em 3-0 num remate cruzado num um a um com o guarda-redes.

Reveja aqui todos os golos da partida:

Juventus 1 - 0 Sampdoria (Dejan Kulusevski)

Juventus 2 - 0 Sampdoria (Bonucci)

Juventus 3 - 0 Sampdoria (Cristiano Ronaldo)