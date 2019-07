Fim de sexta-feira em Los Angeles, madrugada em Lisboa. O mundo da NBA agita-se com a notícia da contratação pelos Los Angeles Clippers daquele que é descrito como o free agent mais cobiçado do mercado, Kawhi Leonard. Já era notícia suficiente para abalar adeptos, mas houve mais. A equipa de Los Angeles terá fechado também acordo com os Oklahoma City Thunder para ter Paul George com a camisola dos Clippers.

Kawhi Leonard foi contratado por 142 milhões milhões de dólares num contrato válido por quatro anos. Para o trazer, os Clippers tiveram de vencer a concorrência dos Lakers e do Toronto Raptors, e é aqui que a contratação de Paul George entra. Segundo a imprensa especializada, nomeadamente a ESPN americana, terá sido o próprio Kawhi Leonard a dizer à equipa de Los Angeles que se fossem buscar também Paul George, ele assinaria pela equipa. E o negócio aconteceu. George ruma a Los Angeles e o Oklahoma City Thunder recebem, em troca, um total de cinco escolhas de draft futuros e o direito de trocar outros dois. Neste clip publicado na conta de Twitter da ESPN, é recordado um dos confrontes entre Leonard e George na época passada: Há um ano, Paul George assinou um contrato de 137 milhões dólares que o colocou por quatro anos no Oklahoma City Thunder, razão pela qual a sua saída ao fim de um ano não era esperada. Tudo terá sido precipitado por um encontro com Leonard no início desta semana, e o resto é o que se sabe nas notícias das últimas horas. Leonard, de 28 anos, e George, de 29, juntam-se aos Clippers após as melhores temporadas das suas carreiras.