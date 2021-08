“Temos de ser economicamente realistas. O clube não pode competir com outras grandes equipas, como o Paris Saint-Germain, Manchester City ou Manchester United. Hoje em dia é assim, temos de aceitá-lo e trabalhar para melhorar”, disse o técnico holandês em conferência de imprensa.

Koeman acrescentou ainda que as verbas envolvidas na transferência de alguns jogadores são “uma loucura”, sobretudo numa altura em que “todo o mundo tem problemas económicos.”

Sobre uma possível transferência do internacional francês Kylian Mbappé dos franceses do Paris Saint-Germain para o Real Madrid, o técnico confessou que gostava de contar com o avançado na sua equipa.

“Se o Real Madrid tem dinheiro, que compre. É um dos melhores jogadores do mundo e também gostava de ter Mbappé na minha equipa”, referiu.

A equipa espanhola perdeu a sua principal figura neste mercado de transferências, com o argentino Lionel Messi a sair do FC Barcelona para os franceses do PSG.