Kokçu não faz parte dos eleitos de Roger Schmidt para o jogo deste domingo com o Casa Pia. Não há uma justificação por parte dos encarnados para esta decisão, mas tudo indica que se deva à entrevista que o médio de 23 anos deu a um jornal dos Países Baixos.

No último sábado, Kokçu concedeu então uma entrevista onde criticou as opções de Roger Schmidt, salientando também esperar outro tratamento nos encarnados.

O treinador alemão já comentou esta entrevista e salientou que iria falar com Kokçu antes de qualquer medida. A primeira terá sido então a ausência do futebolista do confronto com o Casa Pia.